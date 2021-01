25mila ordini in tre anni. Ecco il segreto del rider da guinness

27 gennaio 2021 a

Il record mondiale di consegne è di un italiano, Con la bellezza di 25.255 ordini recapitati nel corso degli ultimi tre anni per conto di Glovo, Francesco Ruffino è il miglior rider italiano e dell'intero globo per continuità e costanza nel lavoro: "E' un lavoro che mi piace. Ho - dice il 38enne di Palermo al Corriere della Sera - sempre fatto questo, non vorrei altro. Magari in futuro un contratto più sicuro. Lavoro con la partita Iva. Tra contributi, tasse e benzina riesco a guadagnare 1.400-1.500 euro netti al mese. Capisco che questo è un modello di lavoro flessibile, ma un po’ di stabilità non mi dispiacerebbe. Mi piace fare il ri­der perché stai sempre fuori, ti confronti con i clienti, scambi due parole. Vivi dav­vero la città".

Per il rider siciliano non esistono momenti per riposarsi, soprattutto durante le festività: "Anzi quelli sono i giorni dove si lavora di più. Dieci ore al giorno? Non sono mica l’unico. Problemi con i clienti? Mai, anche sentendo quello che accade in altre città, qui è sempre stato tutto tranquillo. Al sindaco chiedo di fare più manutenzione alle strade, troppe buche, sono messe davvero male".

L'intervista di Ruffino, che ha iniziato questo lavoro in motorino nel 1998 con le prime agenzie di recapito espresse, contiene un finale amaro: "Il mio segreto è la costanza. Anche se non era questo il mio obietti­vo".

