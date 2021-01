Scherzi della natura anche tra gli animali

Maurizio Costanzo 14 gennaio 2021 a

Quelli che vengono definiti gli scherzi della natura. È notorio che la giraffa sia famosa da sempre per la sua altezza, per le zampe altissime e per un collo che si allunga a proprio piacere. Ebbene, in due paesi dell’Africa, sono state individuate due giraffe nane. Per nane si intende poco più alte di un cavallo che, per una giraffa, è uno gnometto.

Non so perché, ma so che la natura ci fa queste sorprese. Voglio aggiungere che gli scimpanzé sono veramente nostri parenti stretti, non a caso nello zoo di San Diego, in California, due scimpanzè sono risultati positivi al covid.

