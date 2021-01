Difendete gli storni dai botti di Capodanno

08 gennaio 2021 a

Mi capita spesso di passare in strade adiacenti la Stazione Termini e quindi di pensare ogni volta a quanto accaduto la notte del 31 dicembre, durante i «botti». C’è stata un’orribile strage di uccelli. Gli storni, spaventati, si sono disorientati, hanno sbattuto contro i cavi dell’alta tensione e contro i palazzi. Terribile vederli morti in terra.

Incredibile: quando i botti, per una volta, fanno meno feriti, uccidono, a Roma, e non so se anche altrove, alcuni stormi di poveri volatili che non hanno fatto in tempo a brindare all’anno nuovo. La LIPU, che si occupa della difesa dei volatili, può, per l’anno prossimo, proteggere questi poveri uccelli?

