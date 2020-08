Viviana e Gioele, solo ora si comincia a capire cosa è successo

Maurizio Costanzo 31 agosto 2020 a

Non ci interessa più di tanto sapere come andrà a finire la questione tra il calciatore Messi e la squadra del Barcellona. Siamo più appassionati alla storia di quella D.J. siciliana, Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Abbiamo seguito per tutto il mese di agosto, le vicende legate a questa duplice scomparsa e forse soltanto adesso si comincia a capire quello che potrebbe essere successo. Mi fa molta pena lei, una grande tenerezza Gioele ma sono anche vicino al marito di Viviana e padre di Gioele. Ha un’aria attonita, di chi non vuol rendersi conto di quel che è successo e della voragine di solitudine che l’aspetta.