Il film con il divino Otelma? Caro mago, ho altri impegni...

Non si può stare mai tranquilli. Leggo, infatti, che Amleto Marco Belelli, Conte di Quistello, più noto come “il Mago Otelma”, è protagonista di un film dedicato, appunto, alla ultima vita terrena del divino Otelma. Evidentemente, se questa è l’ultima, ce ne saranno delle precedenti. Ho avuto il divino Otelma più volte ospite in alcune mie trasmissioni televisive, ma mi vedo costretto a declinare la proposta di interazione con il suddetto “divino”. Posso dire che ho altri impegni o anche che ho smesso di avere interazioni con maghi d’ogni tipo. L’ho fatto in televisione, ma adesso no, non lo rifaccio.