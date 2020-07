Il venerdì 17 può portare anche fortuna

Maurizio Costanzo 17 luglio 2020 a

Non è la prima volta che mi trovo a dire che non è assolutamente certo che venerdì 17, cioè oggi, porti sfortuna. È un modo di dire. Ricordo che a scuola era più facile prendere un buon voto se capitava venerdì 17 che non in altri giorni della settimana. Non date retta, perciò. Aggiungo: alcuni anni fa conobbi una coppia che si era sposata di venerdì 17 e tutto andava bene. Forse è troppo tempo che non ho loro notizie, ma sono certo che l’amore ancora regnerà. Nella storia del teatro italiano ci sono state grandi superstizioni, ad esempio Wanda Osiris non tollerava un sipario viola, ma nemmeno un drappeggio viola, ma nemmeno, in un compagno di lavoro, una sciarpa viola.