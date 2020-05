Assistenti civici il nuovo assembramento

Maurizio Costanzo 28 maggio 2020 a

a

a

I sessantamila assistenti civici nati contro gli assembramenti, rischiano di diventare loro medesimi un assembramento. È sempre più difficile capire qualcosa su questa movida. Qualcuno vieta, dopo una certa ora, l’acquisto di alcool da asporto, vuol dire: prendere un bicchiere di birra e andarlo a bere facendo due passi con gli amici. Capisco le motivazioni che spingono al controllo della movida. Sono motivazioni serie, perché il coronavirus è una cosa seria. Però, non dobbiamo mai dimenticare che ragazze e ragazzi sono rimasti chiusi in casa per tre mesi e, quindi, era inevitabile che venissero colti dall’euforia della libertà.