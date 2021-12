A Velletri gli studenti dell'Alberghiero reinterpretano le ricette di Ugo Tognazzi

06 dicembre 2021 a

In collaborazione con il comune di Velletri, prosegue il ricco calendario di iniziative, dal nome “UgoMania“, che celebra Ugo Tognazzi, uno dei più grandi interpreti della commedia italiana. A Velletri, dove visse l’attore, protagonisti questa volta gli studenti di cucina dell'istituto Alberghiero "Ugo Tognazzi”, che difronte ad una giuria di esperti chef, si sono cimentati nella preparazione dei piatti ideati dal grande attore. I piatti preparati dai ragazzi per il Contest "Un cuoco prestato al cinema" erano ispirati al libro "La mia Cucina" scritto negli anni 80 da Ugo Tognazzi.

Gli studenti erano divisi in gruppi e la giuria di assaggiatori è stata composta dal professor Simone Bozzato, dell'Università di Tor Vergata, dai grandi chef Daniela Morelli, figlia del grande cuoco veliterno Benito Morelli, amico fraterno dell'attore cremonese vissuto a Velletri, Antonello Colonna e la giornalista, esperta di enogastronomia Ornella D'alessio. Evento in collaborazione del comune di Velletri e la Proloco Velitrae. In collegamento in videoconferenza sono intervenuti anche i figli di Tognazzi, Gianmarco vive ancora a Velletri, vicino a Villa Tognazza, diventata Museo Ugo Tognazzi.

