La Biennale d'Arte di Nemi parte con Sgarbi

“L’arte e la cultura devono essere un diritto per tutti, per chi la crea e per chi l’ama, al pari di tanti altri diritti sanciti dalla Costituzione”.

Parole di Vittorio Sgarbi intervenuto ieri all’inaugurazione della quarta edizione della “Biennale Internazionale d’Arte” dei Castelli Romani al Castello Ruspoli di Nemi, organizzata dal Comune di Nemi in collaborazione con la Pro loco. L’ edizione, che si concluderà il 27 giugno, è dedicata a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.

Esposizioni di opere, musica, letture e recitazioni di ispirazione dantesca, si fonderanno per circa un mese fino a donare agli spettatori un unico sapore di arte, capace di suscitare emozioni profonde.

Ieri Sgarbi ha visitato la mostra accompagnato dal sindaco Bertucci e dalla vice sindaco Edy Palazzi. Il critico d’arte è rimasto particolarmente colpito dalle bellezze paesaggistiche della zona e si è intrattenuto nella cittadina fino a sera.

“La Biennale - fa sapere il sindaco Bertucci - ha lo scopo sociale e culturale di promozione e valorizzazione degli artisti nazionali ed internazionali. Una manifestazione essenziale per lo sviluppo del territorio e valore aggiunto per la sua crescita civile, culturale e sociale”.

