Ascolti tv, Il giovane Montalbano beffa Scherzi a parte. Filorosso fa meglio di Zona Bianca
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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica vincere la serata con una media di 2.249.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la replica di Scherzi a parte si ferma a 1.158.000 spettatori con uno share del 10.8% (Highlights: 480.000 - 10.6%). Su Rai2 Inferno intrattiene 858.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 The Killer’s Game calamita 910.000 spettatori con il 6.4%. Su Tv8 Dinner Club conquista 222.000 spettatori (2.0%) e sul Nove Little Big Italy 321.000 con il 3.1%.
Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (594.000 – 3.7%), Filorosso sigla 596.000 spettatori (5.3%); su Rete4, dopo la presentazione (520.000 – 3.2%), Zona Bianca registra una media di 532.000 spettatori (5.3%); su La7 La Torre di Babele attira 536.000 spettatori e il 3.5%.
In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer raggiunge 2.618.000 spettatori (15.5%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.446.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna diverte 4.419.000 spettatori pari al 26.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole intrattiene 1.256.000 spettatori (7.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine sigla 1.003.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti si aggiudica 448.000 spettatori e il 2.7% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 467.000 con il 2.8%.
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 579.000 spettatori (3.4%); su Rete4 4 di Sera si porta a casa una media di 805.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e di 748.000 pari al 4.4% nella seconda; su La7 In Onda con ospite il presidente del M5s Giuseppe Conte prevale con una media di 1.316.000 spettatori (7.7%).