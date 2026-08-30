Ranucci, il siluro di Vauro: “Autoproclamato martire, ha problemi psicologici”

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 30 agosto 2026 a

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Anche a sinistra c’è più di qualcuno a cui le azioni di Sigfrido Ranucci non sono andate giù. L’ultimo a parlare dell’ormai ex conduttore di Report è il vignettista Vauro: “Non sto con Ranucci perché, al di là di ogni questione giudiziaria, consapevolmente o meno, si è fatto partecipe del teatro delle vanità che ha sostituito il giornalismo da tempo. Gli rimprovero il narcisismo. Così spinto da autoproclamarsi martire. Si è paragonato a Moro, Falcone e Borsellino. Ranucci sostiene che Lavitola abbia dei problemi psicologici, e probabilmente è vero, ma si vede che chi ha problemi psicologici si attrae a vicenda. Paragonarsi a delle vittime di mafia, quando lui non è affatto morto in quell’attentato ‘amoroso’, mi sembra l’apice di questo teatrino delle vanità”, l’intervento al Corriere della Sera.

Schiaffo di De Luca all'eroe della sinistra: "Ranucci malato di narcisismo, camorrismo giornalistico”

Poi ancora: “Non capisco perché un personaggio del genere debba divenire l’icona della sinistra, se di sinistra si può parlare. Non lo attacco né lo difendo, però avendo letto qualche pagina del suo libro, uno che si vanta di insidiare le stagiste… Ranucci potrebbe condurre Report come Grande Fratello. Poco cambia. Ranucci è considerato nell’alveo della sinistra, allora la sinistra lo difende. Ci sono guerre ovunque, un genocidio in corso, il pianeta si ribella con alluvioni e incendi, mentre il cosiddetto fronte progressista parla di woke (che io pensavo fosse una padella) e si immola sull’altare di Ranucci. Solo polveroni: Garlasco, la famiglia nel bosco… Anche la polvere di Ranucci si depositerà”. Di certo non un Vauro tenero nei confronti del giornalista Rai.