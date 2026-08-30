Ascolti Tv, pareggio tra La notte dei fiori e Ciao Darwin in replica. Sempre bene la Promessa
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 La Notte dei Fiori conquistare 1.500.000 spettatori pari al 15.0%, mentre su Canale5 la replica di Ciao Darwin segna 1.306.000 spettatori con uno share del 16.0% (Highlights: 617.000 - 17.8%). Su Rai2 Crociera con delitto è visto da 865.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rai3 C’era una volta il West ottiene 524.000 spettatori e il 5.0% mentre su Italia1 Kong: Skull Island intrattiene 502.000 spettatori (4.4%).
Su Rete4 La Promessa raduna 725.000 spettatori (6.6%), su La7 Agente 007 – Si vive solo due volte 351.000 pari al 3.2%; su Tv8 I delitti del BarLume arriva a 185.000 spettatori (2.2%); sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori 315.000 pari al 2.5%.
In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer registra 2.157.000 spettatori (16.6%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.795.000 – 22.4%), La Ruota della Fortuna conquista 3.614.000 spettatori e il 27.7% di share. Su Tv8 4 Ristoranti segna 340.000 pari al 2.6%; su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 684.000 spettatori (5.4%).
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 437.000 spettatori (3.3%); su Rai3 Sapiens Files da 349.000 pari al 2.7%; su Rete4 4 di Sera Weekend da 673.000 (5.4%) nella prima parte e da 611.000 (4.6%) nella seconda; su La7 In Onda da 1.026.000 pari al 7.9%.