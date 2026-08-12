Ascolti Tv: Volano gli Europei di Atletica, Enrico Papi e Noemi conquistano il pubblico con Radio Yoga Estate

Marco Zonetti 12 agosto 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Upgraded – Amore, arte e bugie fermarsi a una media di 1.227.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 Fino all’ultimo indizio segna invece una media di 1.617.000 spettatori con uno share del 15.7%, vincendo la serata in percentuale. Su Rai2 gli Europei di Atletica conquistano 1.823.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia1, dopo la presentazione (577.000 – 4.1%), Yoga Radio Estate calamita 766.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 Jannacciami! diverte 338.000 spettatori (2.7%).

Per l'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (386.000 – 2.8%), Le Grandi Domande di Freedom totalizzano 420.000 spettatori (4.0%) e su La7 In Onda Prima Serata raggiunge invece 619.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Skyfall registra 261.000 spettatori (2.3%) e sul Nove Save the Dating – Amori in Corso 311.000 con il 2.6% (L’Amore Non Dorme Mai 205.000 - 2.3%).

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer diverte 2.169.000 spettatori (15.2%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.948.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna prevale con 3.775.000 spettatori pari al 26.4%. Su Rai3 L’Appartamento – Sold Out registra 345.000 spettatori (2.4%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 909.000 (6.4%). Su Tv8 l'amichevole Juventus-Palermo raggiunge 170.000 spettatori pari all’1.3%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 371.000 con il 2.6%; su RaiSport gli Europei di Atletica conquistano invece 738.000 spettatori e il 5.3%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News sigla 674.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 628.000 pari al 4.4% nella seconda e su La7 In Onda 889.000 (6.3%).