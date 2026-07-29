Ascolti Tv, ancora record per Temptation Island. Vola La Ruota della Fortuna, male In Onda

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Marco Zonetti 29 luglio 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica segnare una media di 1.820.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 4.405.000 spettatori con uno share del 34.1% (Buonanotte 1.743.000 - 28.0%), stravincendo la serata. Il programma targato Maria De Filippi segna il nuovo record in share (che sale al 41.75% sul target commerciale) e si conferma il programma più seguito della serata. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.005.000 spettatori e del 44.45% di share. Benissimo anche sui giovani 15-19 anni: media del 57.75% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.

Quanto agli altri programmi, su Rai2 Ritorno in Paradiso segna 536.000 spettatori pari al 3.8% e su Italia1 Bastardi senza gloria 759.000 con il 5.8%. Su Rai3 Lucio per Amico – Ricordando Battisti ottiene 966.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer sigla 656.000 spettatori (4.7%) e su La7 In Onda Prima Serata 626.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Casino Royale diverte198.000 spettatori (1.6%) e sul Nove Segnali dal futuro 276.000 spettatori con il 2.1%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer con Marco Liorni si ferma a 2.561.000 spettatori (16.2%) mentre u Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.465.000 – 23%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui vola a 4.588.000 spettatori pari al 28.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.086.000 spettatori (7.0%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 875.000 (5.6%). Su Tv8 Foodish raggiunge 425.000 spettatori pari al 2.7% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 462.000 pari al 2.9%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da una media di 551.000 spettatori con il 3.5%; su Rete4 4 di Sera News raduna 729.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 649.000 spettatori pari al 4.1% nella seconda; su La7 In Onda 1.057.000 (6.8%).