Ascolti tv, Conti e Delogu vincono la serata. La Ruota della Fortuna supera L'Eredità Summer

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Marco Zonetti 25 luglio 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu segnare una media di 1.767.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 L’Erede sigla invece una media di 1.509.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 6 in replica diverte 641.000 spettatori pari al 5.1% e su Italia1 Chicago Fire 858.000 con il 7.0%. Su Rai3 Amiamoci finché siamo vivi ottiene 672.000 spettatori (5.0%). Su Rete4 Quarto Grado raduna 897.000 spettatori (9.2%) e su La7 La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria 403.000 pari al 3.0%. Su Tv8 I delitti del BarLume intrattiene 328.000 spettatori (2.6%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 320.000 con il 2.5%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer raccoglie una media di 2.474.000 spettatori (17.3%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.073.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna prevale con una media di 3.964.000 spettatori pari al 27.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 947.000 spettatori (6.6%). Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 891.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 947.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Foodish calamita 269.000 spettatori e l’1.9% di share e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? registra 365.000 spettatori con il 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 506.000 spettatori con il 3.5%; su Rete4 4 di Sera News arriva invece a 763.000 spettatori pari al 5.5% nella prima parte e a 739.000 pari al 5.2% nella seconda; su La7 In Onda conquista invece una media di 933.000 spettatori (6.5%).