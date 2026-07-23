Ascolti Tv, Temptation Island regna ancora incontrastato. Un posto al sole non tramonta mai

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Marco Zonetti 23 luglio 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Il diritto di contare segnare una media di 1.648.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 Temptation Island regna supremo con 3.739.000 spettatori pari a uno share del 31.6%. Su Rai2 Boston Blue sigla 520.000 spettatori pari al 3.8% e su Italia1 Chicago P.D. 847.000 con il 6.2%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura ottiene 714.000 spettatori (5.0%), su Rete4 Il corriere – The Mule 531.000 (3.9%) e su La7 La Giusta Distanza in replica 439.000 e il 3.0%. Su Tv8 Operation Fortune intrattiene 409.000 spettatori (3.0%) e sul Nove Best Weekend 310.000 con il 2.2%.

In Access Prime Time su Rai1, dopo la presentazione (2.548.000 – 17.5%), L’Eredità Summer sigla 2.663.000 spettatori (17.2%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.198.000 – 21.6%), La Ruota della Fortuna calamita una media di 4.381.000 spettatori pari al 28.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole diverte 1.208.000 spettatori (7.9%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 855.000 (5.6%). Su Tv8 Foodish sigla 329.000 spettatori pari al 2.1% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 386.000 con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 625.000 spettatori con il 4.0%; su Rete4 4 di Sera News arriva a 709.000 spettatori pari al 4.8% di share nella prima parte e a 662.000 pari al 4.2% nella seconda; su La7 In Onda raduna 1.073.000 spettatori (7.0%).