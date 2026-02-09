Sanremo 2026, il comico dopo il caso Pucci: il nome a sorpresa

Francesco Fredella 09 febbraio 2026 a

a

a

Nino Frassica è pronto per l'avventura di Sanremo 2026. Torna su quel palco, amato e temuto da tutti gli artisti, portando la sua comicità unica e intramontabile. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi e, queste ore, sta facendo il giro del web. Frassica, infatti, è stato a Sanremo lo scorso anno come co-conduttore della seconda serata. Poi, nel corso del festival condotto da Claudio Baglioni, ha interpretato il maresciallo Cecchini di Don Matteo. Risate in platea e a casa. Frassica riesce sempre con la sua comicità surreale a lasciare tutti senza fiato.

L'attore sarà tra i protagonisti di Sanremo Top, due serate speciali in onda dopo il festival, il 7 e il 14 marzo su Rai1, e Carlo Conti potrebbe coinvolgerlo sul palco dell'Ariston, probabilmente nella finale di sabato 28 febbraio, per lanciare il nuovo programma.

Il jingle del Festival, come annunciato su Radio Zeta poco fa, è di Welo. Sarà lui, rapper leccese amatissimo, ad aver realizzato lo "stacchetto" come è avvenuto lo scorso anno con Gabry Ponte e la sua "Tutta l'Italia".