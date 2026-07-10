Bomba Ranucci, la mossa della Rai: "Sospensione cautelativa" per Report

10 luglio 2026 a

a

a

Dopo le nuove evidenze di indagine sulla bomba davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci e il coinvolgimento dell'imprenditore Valeter Lavitola, legato da uno stretto rapprort di amicizia con il giornalista, arriva la mossa della Rai su Report. La direzione Approfondimento del servizio pubblico, infatti, ha deciso di sospendere "cautelativamente" le repliche estive del programma di inchieste.

Bomba a Ranucci, Lavitola in Procura: "Non sono stato io". La sua versione

"In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico - si legge nella nota - Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di 'Report', che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre".