Ascolti Tv, Spagna-Austria leader. Ma Battiti Live sfiora il 20% di share contro i Mondiali

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Marco Zonetti 03 luglio 2026 a

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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Spagna-Austria conquistare una media di 4.566.000 spettatori pari al 28.9% di share (primo tempo 4.562.000 - 27.5%, secondo tempo 4.569.000 - 30.4%). Su Canale5 Battiti Live segna 2.072.000 spettatori con uno share del 19.1%. Su Rai2 La ragazza che ho sempre desiderato raduna 722.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo sigla una media di 656.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Overland totalizza 627.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Il bisbetico domato registra 631.000 spettatori (4.6%). Su La7 Speciale Piazzapulita si aggiudica 509.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 Quattro Matrimoni sigla 420.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 355.000 spettatori (3.7%) nel secondo. Sul Nove La Corrida si porta a casa 257.000 spettatori con il 2.3%.

In Access Prime Time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.538.000 – 23.2%), La Ruota della Fortuna diverte 4.402.000 spettatori pari al 26.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole ottiene una media di 1.171.000 spettatori (7.2%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 864.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 245.000 spettatori e l’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 470.000 spettatori con il 2.9%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post totalizza 468.000 spettatori con il 2.8%; su Rete4 4 di Sera News attira una media di 709.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e di 565.000 spettatori pari al 3.4% nella seconda; su La7 In Onda sigla invece 1.089.000 spettatori (6.8%).