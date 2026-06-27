Ascolti tv, Norvegia-Francia tocca il 30% di share. Vola Quarto Grado con Garlasco

Marco Zonetti 27 giugno 2026 a

a

a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Norvegia-Francia conquistare una media di 4.351.000 spettatori pari al 28.9% di share (primo tempo 4.387.000 - 27.9%, secondo tempo 4.316.000 - 30.0%). Su Canale5 L’Erede sigla 1.668.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Noi intrattiene 458.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Indiana Jones e l’ultima crociata diverte 830.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Sissi – Destino di un’imperatrice totalizza 722.000 spettatori (4.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (595.000 – 3.8%), Quarto Grado vola a 1.034.000 spettatori (9.7%) e su La7 Propaganda Live – Best diverte 342.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri si aggiudica 345.000 spettatori (2.5%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 296.000 con il 2.1%.

In Access Prime Time, su Rai1, i Mondiali 2026 con il Pre partita Norvegia-Francia segna una media di 2.926.000 spettatori (19.8%) e, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.171.000 – 21.7%), La Ruota della Fortuna si porta a casa 4.196.000 spettatori pari al 26.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.005.000 spettatori (6.6%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 889.000 (5.8%). Su Tv8 Celebrity Chef raggiunge 285.000 spettatori pari all’1.9% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 398.000 pari al 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post raduna 437.000 spettatori con il 2.8%; su Rete4 4 di Sera News totalizza 866.000 spettatori e il 6.0% nella prima parte e 602.000 spettatori pari al 3.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo chiude la stagione con 1.199.000 spettatori (7.9%).