Ascolti Tv. Ecuador-Germania regna in prima serata, vola Quarto Grado, male lo speciale di Piazzapulita
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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Ecuador-Germania totalizzare una media di 3.850.000 spettatori pari al 28.7% di share (primo tempo 4.025.000 - 25.9%, secondo tempo 3.685.000 - 32.2%). Su Canale5 Montmartre segna 1.066.000 spettatori con uno share dell’8.1%. Su Rai2 Girl in the Attic raduna 702.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1, dopo la presentazione (540.000 – 3.3%), Sarabanda Celebrity ottiene 874.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (534.000 – 3.2%), Overland raduna 588.000 spettatori (4.0%). Su Rete4, dopo la presentazione (698.000 – 4.2%), Quarto Grado sigla 1.057.000 spettatori (9.1%) Su La7 lo speciale di Piazzapulita raggiunge 674.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni totalizza 341.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show diverte 374.000 spettatori con il 2.6%.
In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial intrattiene 3.540.000 spettatori (21.9%), mentre i Mondiali 2026 con il Pre partita Ecuador-Germania conquista 3.030.000 spettatori (18.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.347.000 – 21.3%), La Ruota della Fortuna si aggiudica 4.184.000 spettatori pari al 25.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole porta a casa 1.183.000 appassionati (7.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 896.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Celebrity Chef diverte 362.000 spettatori pari al 2.2%, sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 500.000 con il 3.1% e su RealTime Casa a Prima Vista 470.000 (2.9%).
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post registra 526.000 spettatori con il 3.2%; su Rete4 4 di Sera News incolla davanti allo schermo 618.000 spettatori pari al 4.0% nella prima parte e 601.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo svetta con 1.363.000 spettatori (8.4%).