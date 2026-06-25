Ascolti tv, Temptation Island batte Svizzera-Canada. Chi l'ha visto? doppia Zona Bianca

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Marco Zonetti 25 giugno 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Svizzera-Canada conquistare una media di 3.671.000 spettatori pari al 22.0% di share. Su Canale5 la nuova edizione di Temptation Island debutta con una media di 3.569.000 spettatori pari a uno share del 27.6%, vincendo la serata. Su Rai2 Mother’s Instinct segna 704.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Big Game – Caccia al presidente ottiene 845.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 2012 intrattiene 243.000 spettatori (1.8%) e sul Nove Ex – Amici come prima! 308.000 con il 2.1%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Chi l’ha Visto? condotto da Federica Sciarelli conquista 1.228.000 spettatori (8.7%); su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi 548.000 (4.6%); su La7 Lezioni di Mafie in replica 400.000 pari al 2.5%.

In Access Prime Time, su Canale5 dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.346.000 – 21.3%), La Ruota della Fortuna diverte 4.579.000 spettatori pari al 27.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.266.000 spettatori (7.6%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine si aggiudica 882.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Celebrity Chef diverte 297.000 spettatori pari all'1.8% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 427.000 pari al 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 519.000 spettatori con il 3.0%; su Rete4 4 di Sera News segna 807.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e 596.000 pari al 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo 1.354.000 (8.2%).