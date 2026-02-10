Sanremo, Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata. Il colpaccio di Carlo Conti

Foto: Ansa

Carmen Guadalaxara 10 febbraio 2026 a

a

a

"Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito – ha dichiarato Carlo Conti”. Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. Il cantautore di Latina si aggiunge alla lista degli ospiti già confermati, come Nino Frassica e Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival. Sapevate che Tiziano Ferro non è mai stato in gara a Sanremo? Ha preso parte alla kermesse come ospite per la prima volta nel 2006, nella serata dei duetti con Michele Zarrillo nel brano "L'alfabeto degli amanti". Poi nel 2007, con una bella performance a base delle suoi hit, "Non me lo so spiegare" e "Sere nere".

E ancora nel 2015, dopo essersi esibito nella riproposizione di alcune tra le sue canzoni storiche, Tiziano ha approfittato dell’orchestra diretta dal maestro Beppe Vessicchio per esibirsi nell’interpretazione di “Incanto”, il suo ultimo singolo. Standing ovation della platea dell’Ariston. Nel 2017 gli era stato affidato anche il delicato compito di ricordare in musica Luigi Tenco, morto suicida cinquant’anni prima proprio a Sanremo, alla vigilia della finale 1967. Il brano scelto era “Mi sono innamorato di te” e il cantante non ha nascosto una certa comprensibile emozione: “Pensare di poter interpretare “Mi sono innamorato di te” mi rende orgoglioso di essere artista. Tenco mi ha insegnato il valore della fragilità e del coraggio necessario per scrivere con onestà una canzone d’amore”. Nello stesso anno in coppia con Carmen Consoli si era esibito ne “Il Conforto”.

Nel 2020 è stato ospite fisso in tutte le serate. Nella prima c’è stata la performance di "Accetto Miracoli". Nella seconda il medley "Sere nere", "Il regalo più grande", "La fine". La terza con "Amici per errore". Nella serata dei duetti con Massimo Ranieri sulle note "Perdere l'amore" è venuto giù l’Ariston. Idem per la toccante interpretazione su "Portami a ballare", brano del 1992, di Luca Barbarossa. Per la serata finale aveva proposto un medley di "Non me lo so spiegare", "Ed ero contentissimo", "Per dirti ciao" e "Alla mia età". Vedremo cosa ci riserverà per questa edizione del Festival della Canzone Italiana.