Ulisse contro I Cesaroni, chi ha vinto. Porro sale sul podio dei più visti e doppia Maggioni

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 02 giugno 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la replica di Ulisse - Il Piacere della Scoperta vincere d'un soffio la serata con 2.214.000 spettatori pari al 16.4%. Su Canale5 I Cesaroni - Il Ritorno si ferma a 2.186.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 The Unknown - Fino all'Ultimo Bivio ottiene 758.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Attacco al potere - Paris Has Fallen ha divertito 779.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 GialappaShow - Best Of ha divertito 353.000 spettatori con il 2.6% (presentazione: 280.000 - 1.6%); sul Nove Little Big Italy segna 551.000 spettatori con il 3.6% dalle 21.50 alle 23.17 e 249.000 (3.1%) dalle 23.22 alle 24.49.

Per l'approfondimento: su Rai3 Newsroom segna 432.000 spettatori con il 3.3% (presentazione: 473.000 - 2.7%); su Rete4 Quarta Repubblica raccoglie 803.000 spettatori (7.1%) terzo programma più visto in prima serata; su La7 La Torre di Babele in replica arriva a 694.000 spettatori pari al 4.3%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi arriva a 4.310.000 spettatori (24,5%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.454.000 – 20,7%), La Ruota della Fortuna segna 4.417.000 spettatori pari al 25,1%. Su Rai3 Un Posto al Sole si aggiudica 1.112.000 spettatori (6,4%); su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine 973.000 spettatori (5,4%); su Tv8 4 Ristoranti arriva a 338.000 pari al 2,0%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? si porta a casa 449.000 spettatori con il 2.6%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.291.000 spettatori (20,2%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 425.000 spettatori con il 2.4%; su Rete4 4 di Sera News conquista 812.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 687.000 pari al 3.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo registra una media di 1.375.000 spettatori (8.0%).