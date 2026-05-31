Gigi D'Alessio batte Massimo Ranieri. Boom... continuavano a chiamarlo Trinità
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono, su Rai1, la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo segnare una media di 1.559.000 spettatori pari al 13.2%, mentre su Canale5 Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli conquista una media di 1.963.000 spettatori con uno share del 16.9% (Aftershow a 855.000 e il 15.4%). Su Rai2 Omicidio a Les Saintes è seguito da 726.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Belle & Sebastien – L’avventura continua diverte 635.000 spettatori (4.4%).
Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ottiene 602.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 …continuavano a chiamarlo Trinità vola a 956.000 spettatori (7.3%). Su La7 In Altre Parole conquista 819.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 579.000 pari al 4.9% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 la differita della finale di Champions League – PSG-Arsenal intrattiene 906.000 spettatori (6.7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi calamita 388.000 spettatori con il 3.1% di share.
In Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi totalizza 3.817.000 spettatori (24.5%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.907.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raggiunge 3.964.000 spettatori e il 25.3%. Su Rai3 Fin Che la Barca Va si ferma a 425.000 spettatori con il 2.9% (La Macchia Nera: 295.000 - 1.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 775.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 408.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza diverte 306.000 spettatori (2.1%).
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 379.000 spettatori (2.4%); su Rete4 4 di Sera Weekend registra una media di 621.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e di 598.000 (3.8%) nella seconda.