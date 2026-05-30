Con il cuore vince la serata. Quarto Grado sul podio, vola Crozza

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 30 maggio 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.770.000 – 15.9%), Con il Cuore - Nel Nome di Francesco vincono la serata con una media di 2.333.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 L'Erede sigla invece 1.828.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 John Wick 4 totalizza 489.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Jurassic World - Il dominio intrattiene 815.000 spettatori con il 5.8%.

Su Rai3 La sala professori registra 654.000 spettatori (4.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (809.000 – 4,5%), Quarto Grado raduna 1.097.000 spettatori (9,6%). Su La7 Propaganda Live segna 784.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 la partita di Serie B – Monza-Catanzaro calamita 524.000 spettatori (3.2%), mentre sul Nove Fratelli di Crozza diverte una media di 994.000 spettatori pari al 6.1%. Con il picco d'ascolto di 1.253.000 spettatori, la coppia Maurizio Crozza-Andrea Zalone chiude la miglior stagione di sempre, con una media del 6,2% di share.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.454.000 spettatori (25,4%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.438.000 – 21,1%), La Ruota della Fortuna conquista 4.099.000 spettatori pari al 23,3%. Su Rai3 Un Posto al Sole porta a casa 1.120.000 spettatori (6,3%), su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine 993.000 (5,8%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 387.000 con il 2.3%.

Per l'approfondimento:, su Rai1, Cinque Minuti totalizza 3.371.000 spettatori (21,6%); su Rai2 TG2 Post è la scelta di 406.000 spettatori con il 2.3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 899.000 spettatori (5.5%); su Rete4 4 di Sera raggiunge 915.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 823.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.358.000 spettatori (7.9%).