Ascolti tv, Canale5 svetta con Forbidden Fruit. Ore 14 Sera leader dell'approfondimento

Foto: Rai

Marco Zonetti 29 maggio 2026 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 Permette? Alberto Sordi segnare una media di 1.880.000 spettatori pari al 13.0% di share, mentre su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit vince la serata con una media di 1.924.000 spettatori con uno share pari al 14.3%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity raduna 872.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Splendida Cocococò totalizza 783.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 MasterChef diverte 424.000 spettatori (3.4%) e sul Nove Nove Comedy Club – Bodyscemi si aggiudica 402.000 spettatori con il 2.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Ore 14 Sera condotto da Milo Infante cresce ulteriormente conquistando una media di 1.224.000 spettatori pari al 10.2%, confermandosi ancora una volta il terzo programma più visto in prima serata e leader della sua categoria; su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio registra 732.000 spettatori (6.4%); su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli sigla 861.000 spettatori e il 6.8%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.496.000 spettatori (23.8%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.606.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna ottiene 4.467.000 spettatori pari al 23.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.292.000 spettatori (6.9%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 996.000 (5.4%); su Tv8 Celebrity Chef una media di 367.000 pari al 2.0%; sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 364.000 spettatori con l’1.9%; su RealTime Casa a Prima Vista 620.000 (3.4%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa conquista una media di 3.720.000 spettatori (21.5%); su Rai2 Tg2 Post è seguito da 498.000 spettatori con il 2.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre da 882.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera da 910.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e da 878.000 pari al 4.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo da 1.680.000 spettatori (9.1%).