Dritto e rovescio, duello cult tra Caprarica e la escort: "È una terapeuta?"

Valerio Castro 08 maggio 2026 a

a

a

"Si ricordi che io sono una geisha", dice Taylor B, di professione escort, a Paolo Del Debbio. A Dritto e rovescio, su Rete4, si parla infatti di prostituzione e sulla possibilità di regolarizzarla in Italia come avvenuto in altri Paesi tipo l'Austria. La escort sottolinea il ruolo di "salva-famiglie" di chi fa il mestiere più antico del mondo: "I clienti che sono sposati amano le mogli, e le amano anche abbastanza. Purtroppo in casa c'è un discorso di mala-educazione sessuale dove la donna non è portata a fare determinate pratiche sessuali", spiega la donna.

Taylor B argomenta: "Diciamo che io sono una salva-famiglie, perché gli uomini vengono a casa già belli sistemati e le signore non hanno bisogno di inventarsi un mal di testa per fare quella prestazione che tanto non vogliono fare".

Insomma, il sesso mercenario aiuta anche il ménage familiare e le escort guadagnano, che volete di più? Non è d'accordo Antonio Caprarica, protagonista di un botta e risposta con la donna. La escort lo incalza: "Lei pensa che nel letto matrimoniale i problemi si risolvono facilmente? Lo sa che ci sono grossi tabù sotto le lenzuola?".

Il giornalista punge: "Allora aspetti, lei si sta proponendo come una terapeuta. Le tariffe dei terapeuti sono molto più basse però...". L'interlocutrice tiene il punto: "Lo psicoterapeuta non basta, perché non ha l'esperienza che ho io. Io do un consiglio su come svolgere una pratica sessuale con il proprio compagno senza avere tabù. Sono anche sessuologa? Ma certo!".