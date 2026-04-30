Spandau Ballet, l'ex cantante Ross Davidson condannato per stupro

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Francesca Mariani 30 aprile 2026 a

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L'ex cantante degli Spandau Ballet Ross Davidson, 38 anni. è stato condannato oggi a 14 anni di carcere per una serie di stupri e aggressioni sessuali ai danni di sei donne. I reati sono stati commesso tra l'agosto 2013 e il dicembre 2019. Il cantante, che usava il nome d'arte Ross Wild, aveva recitato nel musical del West End basato sui Queen, "We Will Rock You", e nel 2018 si era esibito come cantante solista degli Spandau Ballet, gruppo molto popolare negli Anni Ottanta. Lo scozzese era diventato "una specie di sex symbol" grazie alla fama che si era costruito. In tribunale ha negato le aggressioni e ha dichiarato in tribunale: "Non ho mai stuprato, aggredito sessualmente o costretto nessuna donna in vita mia". Ma la giuria lo ha dichiarato colpevole di una serie di accuse. Davidson, originario di Finchley, nella zona nord di Londra, nutriva il desiderio segreto di fare sesso con le donne mentre dormivano, e provava anche piacere nel filmare il tutto, secondo quanto emerso durante il processo presso la Wood Green Crown Court. Il procuratore Richard Hearnden ha affermato che i video sono stati girati quando le donne erano "estremamente vulnerabili", poiché erano " immerse in un sonno così profondo da non potersi svegliare".