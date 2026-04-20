Katy Perry, concerto a sorpresa. Che succede a Fontana di Trevi

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20 aprile 2026 a

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Concerto romano a sorpresa per Katy Perry. La popstar statunitense ha cantato in occasione della Vorwerk International Award Night, un evento privato aziendale organizzato a La Nuvola dell’Eur. La star era arrivata nella Capitale dagli Stati Uniti con un aereo privato. Tra le canzoni interpretate sul palco de La Nuvola anche «Supernatural» e «Hot n Cold» .

Ma la nottata di Katy Perry nella Città Eterna non è finita lì. La popstar, infatti, è stata poi portata a spasso nel centro storico per ammirare i monumenti e la magia di Roma «by night». Dulcis in fundo la visita alla Fontana di Trevi. Dopo aver ammirato il monumento la star ha rispettato la tradizione romana e ha gettato soldi nell’acqua. Ma c’è stato un ironico fuori programma. Katy Perry non aveva spiccioli con sé e ha optato per la moneta elettronica. Nell’acqua della Fontana di Trevi ha gettato la sua carta di credito.

