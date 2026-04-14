Farwest, inchiesta sul business delle mascherine Covid: cosa risponde Conte

14 aprile 2026 a

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Questa sera, martedì 14 aprile, alle 21.25 su Rai 3 torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un’inchiesta sulla gestione del Covid e dell’emergenza mascherine. Una nuova testimonianza confermerebbe le opacità della struttura commissariale mentre, secondo alcune intercettazioni, esponenti legati ai clan mafiosi raccontano il business delle mascherine in pandemia. Gli inviati di Farwest ne hanno chiesto conto all’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

FarWest compie poi un viaggio in quella che è la principale preoccupazione degli italiani: l’emergenza energetica che si è scatenata dall’inizio della guerra in Iran. Tra pompe di benzina e scorte strategiche, l’Italia si prepara a fronteggiare una crisi che rischia di fermare il Paese.

E mentre cresce la paura di un’escalation globale e del rischio nucleare, in Europa c’è chi da decenni si è attrezzato con i bunker antiatomici . FarWest esplora le condizioni dei rifugi in Italia dove , tra rifugi storici dismessi, strutture riservate alle istituzioni e poche informazioni accessibili, la tutela dei cittadini appare limitata. Ed ecco che prende piede il fenomeno dei “prepper”: persone che scelgono di organizzarsi in autonomia per affrontare possibili catastrofi, tra scorte e strategie di sopravvivenza.

Sempre sul tornante delle crescenti tensioni internazionali, Farwest approfondisce la nuova rotta del lusso che da Dubai si sposta a Milano e dintorni. Dalla città che è diventata la nuova capitale del luxury lifestyle fino al lago di Como, tra hotel di altissima gamma e tour in barca.

FarWest torna poi come in ogni puntata sul caso di Garlasco analizzando una ricostruzione alternativa del delitto di Chiara Poggi.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Maria Laura Cruciani, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì, Tommaso Mattei, Andrea Sceresini, Ludovico Tallarita, Giulia Torlone.