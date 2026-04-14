David di Donatello, sorpresa nel cast: chi ci sarà sul palco

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14 aprile 2026 a

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Annalisa verso la cerimonia dei David di Donatello. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la cantante di "Sinceramente" potrebbe salire sul palco come ospite musicale. E non sarebbe l'unica: nella conduzione corale - che vedrà protagonisti Flavio Insinna, Bianca Balti e, sempre secondo quanto risulta all'Adnkronos, anche Nino Frassica - potrebbe arrivare un gruppo di artisti pronti ad animare la serata degli "Oscar italiani". I premi saranno assegnati il 6 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma, in diretta in prima serata su Rai1.

Ai David sarà una sfida tra Sorrentino, Soldini e Martone. Candidati e sorprese

Intanto nei giorni scorsi è scoppiata la polemica legata ai premi di Cinecittà. "Boicottare i David di Donatello? Non ho ancora deciso se andare ma mi sto interrogando sul senso di boicottare una cosa che potrebbe essere un bel palcoscenico per portare l'attenzione su certi temi". Così l'attrice Matilda De Angelis aveva detto in occasione della roundtable sulla terza stagione di "Lidia Poet", parlando dell'iniziativa del movimento 'Siamo ai titoli di coda' che invita a boicottare la cerimonia di consegna dei David di Donatello, in segno di solidarietà con le maestranze del cinema.