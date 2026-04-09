Stefano De Martino supera anche Pretty Woman. Bene chi l'ha visto? e la Champions

MARCO ZONETTI 09 aprile 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere conquistare una media di 2.299.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit segna 1.867.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino diverte 1.971.000 spettatori pari al 14.5%, vincendo la serata in percentuale. Su Tv8 la Champions League con la partita Barcellona-Atletico Madrid intrattiene 1.348.000 spettatori (6.8%). Sul Nove lo spettacolo Terrybilmente Divagante con Teresa Mannino fa ridere 381.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.337.000 spettatori (8.1%); su Italia1 Le Iene ottiene una media di 1.001.000 spettatori con l’8.1%; su Rete4 Realpolitik condotto da Tommaso Labate raduna 519.000 spettatori (3.9%); su La7 La Giusta Distanza con Roberto Saviano registra una media di 564.000 spettatori e il 3.1% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 4.877.000 spettatori (23.0%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.886.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui ottiene 4.733.000 spettatori pari al 22.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.438.000 appassionati (6.8%). Su Tv8 Champions League Live intrattiene 379.000 tifosi di calcio pari all'1.9% di share. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si aggiudica una media di 526.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa calamita 4.410.000 spettatori (22.3%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è seguito da 649.000 spettatori con il 3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è visto da 1.044.000 spettatori (5.2%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio sigla 996.000 spettatori pari al 4.9% di share nella prima parte e 934.000 pari al 4.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber vola a una media di 2.045.000 spettatori (9.7%).