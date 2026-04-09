4 di Sera, Sallusti rinfresca la memoria alla Sinistra: "Pericolo Occidente? Non è Trump, ma Iran..."

09 aprile 2026 a

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È stata firmata da poco più di un giorno la fragile tregua in Medio Oriente che in queste ora vedrà ulteriormente impegnati i negoziatori a Islamabad, in Pakistan. Qui da noi, intanto, c'è già chi non perde occasione per sparare a zero contro gli Stati Uniti: il copione è sempre lo stesso, con un repertorio di accuse unidirezionali e mai rivolte al regime degli Ayatollah che passa in secondo piano. Frutto, questo, di un bias semi-collettivo che sposta l'attenzione sul vicino alleato americano e mai sul nemico iraniano che minaccia l'intera architettura di sicurezza internazionale.

Se ne parlava a 4 di Sera, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista Paolo Del Debbio su Rete 4, dove Alessandro Sallusti è intervenuto per mettere i puntini sulle i: "Abbiamo discusso tanto della pazzia di Trump, ma quasi nulla della pazzia degli Ayatollah che si sono succeduti negli ultimi decenni alla guida dell'Iran".

La Repubblica islamica è infatti la vera responsabile del disordine in Medio Oriente e dell'attuale conflitto che vede Israele impegnata in Libano contro i terroristi islamici sciiti di Hezbollah. "In questi giorni si è parlato, fin troppo della pazzia di Trump - continua Sallusti - ma continua a sfuggire che la vera minaccia per l'Occidente, a mio avviso, non è Trump ma continuano a rimanere i regimi totalitari, soprattutto quello iraniano". Qualche smorfia in studio, fra tutte della deputata Avs Scuderi, davanti a un fatto che riaccende i fari sulla visione distorta che l'Occidente ha di sé stesso: sempre accusatorio nei propri confronti e mai - o in maniera debole - nei confronti dei regimi dittatoriali. Specie, poi, se rossi come quello russo o islamici come quello di Teheran.

Questo non è ancora il momento per tirare le somme e, conclude Sallusti, bisognerà vedere "a bocce ferme quali vantaggi rispetto a questa minaccia l'Occidente è riuscito ad avere"