Serena Brancale, Levante e Delia, flash mob per la presentazione del nuovo brano “Al mio paese”

08 aprile 2026

Le tre artiste, Serena Brancale, Levante e Delia, reduci da Sanremo 2026, hanno unito i loro talenti per raccontare in musica l’esperienza del tornare nei luoghi d’origine quando si vive altrove. Oggi hanno realizzato un flash mob fuori dalla NABA di Roma, in mezzo a studenti ignari di ciò che stava per succedere. L’occasione è stata l’uscita del nuovo singolo “Al mio paese”, dedicato proprio a chi vive fuori sede e lascia sempre un pezzo di cuore. Nella traccia “Al mio paese”, Serena Brancale, con il suo groove magnetico, porta il calore e la forza della Puglia, mentre Levante e Delia mostrano le diverse anime siciliane, firmando strofe che sono istinto puro, identità, pelle. Tre voci uniche, tre universi musicali che si incontrano e si amplificano a vicenda, creando un equilibrio perfetto.

Carmen Guadalaxara