Montalbano contro il Grande Fratello Vip, chi ha vinto. Floris azzanna Belve
Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Il Commissario Montalbano in replica conquistare una media di 2.807.000 spettatori pari al 16.0% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi segna 2.020.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 la nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani debutta con 1.349.000 spettatori pari all’8.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent si porta a casa 276.000 spettatori (1.9%) e, sul Nove, Only Fun – Comico Show diverte 538.000 spettatori con il 3.1% di share.
Per l'approfondimento: su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ottiene 447.000 spettatori pari al 2.9%; su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer registra 598.000 spettatori (5%); su Italia1 Le Iene presentano: Inside si aggiudica 789.000 spettatori con il 6.9%; su La7 DiMartedì con Giovanni Floris prevale con una media di 1.776.000 spettatori e l’11.1%.
In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino arriva a 4.750.000 spettatori (22.3%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.736.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.815.000 spettatori pari al 22.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.532.000 appassionati (7.2%). Su Tv8 Foodish con Joe Bastianich registra 480.000 spettatori pari al 2.3%, pareggiando con The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus che, sul Nove, arriva a 485.000 spettatori pari al 2.3%.
Per l’approfondimento: su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.207.000 spettatori (21.5%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti è seguito da 780.000 spettatori con il 3.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla 1.071.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.124.000 spettatori pari al 5.6% nella prima parte e 1.003.000 spettatori pari al 4.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber vola a 2.129.000 spettatori (10.1%).