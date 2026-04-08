Montalbano contro il Grande Fratello Vip, chi ha vinto. Floris azzanna Belve

08 aprile 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, Il Commissario Montalbano in replica conquistare una media di 2.807.000 spettatori pari al 16.0% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi segna 2.020.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 la nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani debutta con 1.349.000 spettatori pari all’8.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent si porta a casa 276.000 spettatori (1.9%) e, sul Nove, Only Fun – Comico Show diverte 538.000 spettatori con il 3.1% di share.

Per l'approfondimento: su Rai3 FarWest con Salvo Sottile ottiene 447.000 spettatori pari al 2.9%; su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer registra 598.000 spettatori (5%); su Italia1 Le Iene presentano: Inside si aggiudica 789.000 spettatori con il 6.9%; su La7 DiMartedì con Giovanni Floris prevale con una media di 1.776.000 spettatori e l’11.1%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino arriva a 4.750.000 spettatori (22.3%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.736.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.815.000 spettatori pari al 22.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.532.000 appassionati (7.2%). Su Tv8 Foodish con Joe Bastianich registra 480.000 spettatori pari al 2.3%, pareggiando con The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus che, sul Nove, arriva a 485.000 spettatori pari al 2.3%.

Per l’approfondimento: su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.207.000 spettatori (21.5%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti è seguito da 780.000 spettatori con il 3.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla 1.071.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.124.000 spettatori pari al 5.6% nella prima parte e 1.003.000 spettatori pari al 4.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber vola a 2.129.000 spettatori (10.1%).