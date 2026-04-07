A FarWest l'inchiesta sulle sette e i riti sciamanici

07 aprile 2026

Martedì 7 aprile alle 21.25 su Rai 3 torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un’inchiesta sulla “setta dell’alchimista: dopo l’arresto dei santoni accusati a vario titolo di associazione a delinquere e violenza sessuale, gli inviati di FarWest sono andati in Svizzera a scoprire un mondo fatto di riti sciamanici e droghe. FarWest ha raccolto le testimonianze di chi ha rischiato la vita durante uno di questi riti. FarWest si occupa poi di una situazione al limite del paradosso a Bellaria-Igea Marina, dove un bene confiscato alla mafia che il Comune romagnolo ha riqualificato per destinarlo alle persone con disabilità ora potrebbe tornare in mano a un uomo condannato per mafia. FarWest si sposta a Genova dove il progetto SkyMetro che prevedeva una metropolitana sopraelevata per collegare il centro alla Val Bisagno, finanziato dal governo con circa 400 milioni di euro, è stato bloccato dall’attuale giunta che ha deciso di non portare avanti l’opera. FarWest torna a occuparsi della morte di David Rossi e lo fa con una testimonianza inedita ed esclusiva: gli inviati sono riusciti a trovare una persona che in tutti questi anni non ha mai parlato, né con i giornalisti né con gli inquirenti ma che potrebbe conoscere dei retroscena inquietanti e significativi sulla scomparsa del capo della comunicazione di Mps. FarWest torna infine come in ogni puntata sul caso di Garlasco. “FarWest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Maria Laura Cruciani, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì, Chiara Ingrosso, Tommaso Mattei, Andrea Sceresini, Ludovico Tallarita, Giulia Torlone.