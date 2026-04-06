Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua. De Martino meglio di Gerry Scotti
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Gli ascolti della domenica di Pasqua vedono su Rai1 Filumena Marturano conquistare una media di 1.972.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Le Donne della Bibbia prevale invece con 2.281.000 spettatori pari al 17.1%. Su Rai2 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 709.000 spettatori (4.3%). Su Rai3, dopo la presentazione (766.000 – 4.8%), Il Borgo dei Borghi ottiene 1.221.000 spettatori pari al 7.7%.
Su Italia1, dopo l’anteprima (614.000 – 3.7%), Anche Meno sigla 765.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Codice d’onore intrattiene 747.000 spettatori (5.3%). Su La7 Le regole della casa del sidro raccoglie 375.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Foodish raduna 321.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of intrattiene 398.000 spettatori con il 3.6%.
In access prime time, su Rai1, dopo la presentazione (3.479.000 – 21.8%), Affari Tuoi prevale con 4.248.000 spettatori (25.6%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.156.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna sigla 4.020.000 spettatori pari al 24.2%. Su Rete4 4 di Sera Weekend registra 740.000 spettatori pari al 4.6% nella prima parte e 600.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda. Su La7 Barbero Risponde calamita 688.000 spettatori (4.2%).