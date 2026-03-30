Lea Gavino in "Guerrieri": "Devo tutto a Mogol e Battisti"

Carmen Guadalaxara 30 marzo 2026 a

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"È stato incredibile, uno degli incontri più interessanti del mio percorso professionale. È un attore molto generoso, che gioca di squadra. Posso dire di aver imparato tanto, soprattutto sull’importanza della presenza e della relazione in scena, è un maestro a cui ispirarsi”. Lea Gavino, attrice e cantante, veste i panni di Consuelo Favia, brillante, ironica e precisa praticante in “Guerrieri. La regola dell’equilibrio” con Alessandro Gassmann di cui questa sera andrà in onda l’ultima puntata su Rai 1” e verrà girata la seconda serie.

Lea, romana, classe 1999, è un’attrice con una versatilità artistica e un’eleganza intellettuale pazzesca. Dopo gli esordi con Io ricordo Piazza Fontana (2019), ha recitato in Skam Italia L’Ombra di Caravaggio, nel 2023 Una storia nera e prende parte alla seconda stagione della serie internazionale SAS e quest’anno è entrata nella finale delle nuove proposte di Sanremo con il singolo “Amico lontano” con la sua voce raffinata e una scrittura profondamente intima e successivamente ha pubblicato “I Treni”, il lato più spensierato della cantautrice che prende di nuovo spunto dalla sua quotidianità per raccontare storie universali. “Fin da piccola ho ascoltato Lucio Battisti e Mogol nei viaggi in macchina con i miei genitori. Poi i Beatles, Joni Mitchell, Bob Dylan, De Gregori e Dalla. Credo che quelle siano le fasi in cui si diventa, per così dire, “pongo musicale”: si assorbe tutto”.

Le due anime di Lea convivono in modo naturale. "La musica – spiega - fa parte della mia vita da sempre e ora ho deciso di condividerla di più, di renderla anche un lavoro. Le due cose si intrecciano: la recitazione aiuta nella musica e viceversa. Nella musica racconto direttamente me stessa, anche perché scrivo le mie canzoni, mentre nella recitazione c’è sempre un filtro: il personaggio. A volte - conclude - è bello nascondersi, altre sento il bisogno di essere completamente sincera".