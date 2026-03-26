Ascolti tv, De Martino sbanca l'Auditel in prima serata. Bastianich batte Amadeus

Marco Zonetti 26 marzo 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, in prima serata su Rai1 la serie Morgane – Detective Geniale 5 fermarsi a una media di 1.436.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale5 la serie Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 con Giusy Buscemi ottiene invece una media di 1.933.000 spettatori pari a share del 13.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile condotto da Stefano De Martino predomina con una media di 2.150.000 spettatori pari al 16.0%. Su Italia1 Le Iene segnano 1.139.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli raduna 1.326.000 spettatori (8.6%), mentre su Rete4 Realpolitik con Tommaso Labate sigla 625.000 spettatori (4.9%). Su La7 La Giusta Distanza con Roberto Saviano si aggiudica 813.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti porta a casa 268.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Anni Settanta – Terrore e Diritti non va oltre i 166.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti tv, Guerrieri contro Scherzi a parte: chi ha vinto

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 4.933.000 spettatori (23.3%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.896.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui raduna 4.901.000 spettatori pari al 23.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie una media di 1.477.000 irriducibili (7.0%). Su Tv8 Foodish con Joe Bastianich sigla 520.000 spettatori e il 2.5%, superando sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus e i suoi 493.000 spettatori pari al 2.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista è seguito invece da 568.000 spettatori (2.7%).

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa registra 4.501.000 spettatori (22.2%), su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è seguito da 598.000 spettatori con il 2.8%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla 1.309.000 teste (6.4%); su Rete4 4 di Sera condotto da Paolo Del Debbio arriva a 1.161.000 spettatori pari al 5.6% nella prima parte e a 942.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber vola a 2.331.000 spettatori (11.0%).