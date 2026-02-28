Sanremo 2026, la serata finale. Il messaggio di Conti sulla guerra, Clerici-De Martino nel 2027

Foto: Lapresse

Carmen Guadalaxara 28 febbraio 2026 a

a

a

Al via la finalissima del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: vedrà all'Ariston tutti i 30 Big in gara. I cinque artisti più votati torneranno per una seconda esibizione, che deciderà il vincitore. Co-conduttori di serata la giornalista Giorgia Cardinaletti e il comico Nino Frassica. Super ospite Andrea Bocelli. Si parla anche di femminicidi con Gino Cecchettin. I Pooh celebrano 60 anni di carriera in Piazza Colombo. Durante la serata dovrebbe esserci, intorno alle 23 il passaggio di consegne tra Conti e Stefano De Martino perché sarà proprio il volto di Affari Tuoi il conduttore di Sanremo 2027.

LIVE

20.45 - “Il festival non si ferma neanche davanti grandi conflitti internazionali. Apre la serata una riflessione: Anche noi vogliamo - dice la Cardinaletti - il popolo iraniano libero da oppressione e sofferenze. Dall'altro però c'è da dire che si sta aprendo un conflitto di cui non conosciamo l'esito, il ruolo, il compito del servizio pubblico. La nostra missione è cercare di capire, di raccontarvi quello che accadrà. Lo stiamo già facendo dalle prime ore di questa mattina. Continueremo a farlo grazie al lavoro dei nostri inviati e corrispondenti nelle realtà di guerra che ci raccontano quanto accade anche a rischio della propria vita". Carlo Conti aggiunge: “E anche noi questa sera, è inutile nasconderlo, viviamo una contraddizione. Da una parte dobbiamo festeggiare la musica italiana, il vincitore o la vincitrice del festival, ma non possiamo ignorare quello che sta succedendo intorno a noi nel mondo. E allora con forza vogliamo fare un appello, tra l'altro diffuso oggi da Unicef, perché ogni guerra colpisce soprattutto i bambini. Sono 500 milioni di bambini coinvolti in 56 zone di conflitto in tutto il mondo. E allora vorremmo che da Sanremo si alzasse l'invito a un impegno globale per proteggere i bambini, ovunque essi siano, in particolar modo nelle zone di guerra”. Conclude la Pausini: “È proprio così i bambini hanno diritto di vivere in pace, hanno diritto a dormire per sognare e non a sognare di dormire perché svegliati dal rumore delle bombe e costretti a fuggire. Basta odio”. Iniziamo il Festival.