Sanremo, scintille in conferenza stampa: "Preferisce i cantanti uomini”. Come risponde conti

“Io scelgo le canzoni tra quelle che vengono presentate". Carlo Conti difende la scelta delle canzoni fatte a Sanremo, rispondendo alla domanda della giornalista Maria Elena Barnabi del settimanale Gente, sulla presenza in numero minore delle donne in gara”. "E aggiunge che: "E’ come andare da un fioraio e vedere cosa c'è in vetrina e cosa c'è a disposizione”. Ieri il direttore artistico aveva auspicato una presenza maggiore delle cantanti. “Ma è lei il direttore artistico, quindi preferisce i cantanti uomini”, la provocazione della cronista. “Evidentemente è un momento discografico dove la presenza maschile è superiore a quella femminile”, ribatte Conti. “Preferisce gli artisti uomini alle artiste donne”, insiste la giornalista. “Io scelgo le canzoni”, ripete due volte Carlo Conti.

In conferenza stampa si parla anche della riforma della giustizia. "Se voto al referendum sulla giustizia? Non lo so. Quando eleggo delle persone, lo faccio perché siano dei miei rappresentanti, perché sanno fare il loro lavoro, mi fido di loro" ,risponde Carlo Conti. "In linea generale mi piace questa democrazia", ha aggiunto.