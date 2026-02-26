Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: a Sanremo domina la noia (giovedì 26 febbraio)

Foto: Osho

Osho 26 febbraio 2026 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 26 febbraio 2026. Pilar Fogliati e Lillo hanno provato a tirare su il Festival di Sanremo di Carlo Conti. Gag, sketch e una simpatia contagiosa per rompere la monotonia di una kermesse ingessata. La seconda serata del Festival era iniziata sotto il segno delle Nuove Proposte. Poi è entrata nel vivo la sfida dei 15 big in gara che sono stati votati dalla giuria stampa, tv e web e dalle radio.