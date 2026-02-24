FantaSanremo in tilt per le troppe iscrizioni. Prorogata l'iscrizione

24 febbraio 2026 a

Ieri sera c'è stato l'assalto finale alle iscrizioni dell'ormai celebre FantaSanremo. Un gioco pop tutto social, nato durante le precedenti edizioni condotte da Amadeus, in cui le persone si organizzano in tornei fra amici formando una squadra composta da cinque cantanti scelti fra tutti quelli in gara al Festival. Cantanti che accumulano o perdono punti in base a ciò che fanno sul palco, a come si vestono e a qualsiasi fuoriscena improvviso che potrebbe accadere.

Un vero fenomeno sociale che ha coinvolto milioni di persone, soprattutto giovanissimi, e che a poche ore dalla chiusura ufficiale delle iscrizioni ha mandato il sistema in crash: troppi accessi simultanei per comporre e modificare la squadra, in attesa dell'attesissimo prima serata che darà il via anche alla gara web.

Immediata ė la reazione sui social. In pochissimo tempo si sono moltiplicati i messaggi di panico e ironia degli utenti, preoccupati di non riuscire a formare la propria formazione in tempo per il fischio d'inizio. Per far fronte alla questione, gli organizzatori del gioco hanno quindi rassicurato tutti, prorogando le iscrizioni fino alle ore 20:00 di oggi.

Nella sua semplicità, FantaSanremo è un gioco che è riuscito ad avvicinare migliaia di giovani a un festival che rischiava di divenire un appuntamento per soli adulti.