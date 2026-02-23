La cerimonia di chiusura di Milano Cortina sbanca l'Auditel. Bene Le Iene

Foto: Lapresse

Marco Zonetti 23 febbraio 2026

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 siglare una media di 6.232.000 spettatori pari al 30.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Io sono Farah totalizza invece una media di 2.003.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Era ora segna invece 903.000 spettatori (4.5%).

Su Rai3, Presa Diretta con Riccardo Iacona conquista 904.000 spettatori pari al 4.7% (Presa Diretta Open 624.000 - 2.9%, Presentazione 748.000 - 3.5%, Presa Diretta Più 710.000 - 4.7%). Su Italia1, Le Iene raggiungono 1.206.000 spettatori con il 10.1% (presentazione: 1.098.000 - 5.1%). Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano segna 560.000 spettatori pari al 4.4% (Presentazione: 586.000 - 2.7%). Su La7 In Onda - Prima serata con Luca Telese e Marianna Aprile segna 592.000 teste pari al 2.7% e, a seguire, Il caso Epstein - Andrea il principe senza privilegi raccoglie 526.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 il film The Karate Kid: La leggenda calamita 330.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove, Che tempo che fa con Fabio Fazio totalizza 1.292.000 spettatori con il 6.8% di share e 761.000 pari al 7.8% nel segmento chiamato Il Tavolo (Presentazione 932.000 - 4.4%; L'importante è finire 283.000 - 7.1%).

In access prime time, su Rai1, Prima Festival diverte 4.146.000 spettatori pari al 20.8%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica 4.778.000 spettatori pari al 22.1% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.707.000 - 17.3%). Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 4.2% pari a 885.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.4% pari a 735.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna invece una media di 635.000 spettatori (2.9%).