Sanremo, dai barconi al palco i Faraoni Fuoriclasse, band di immigrati

Foto: Fb

Francesca Mariani 22 febbraio 2026 a

a

a

Domani sera, vigilia del via al Festival di Sanremo, appuntamento speciale alle 21.30 nella Lounge Mango di Casa Sanremo, hub creato da Gruppo Eventi per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che seguono il Festival: saliranno sul palco i Faraoni Fuoriclasse, una band formata da quattro minori stranieri non accompagnati. Si tratta di Wael (alla batteria), Mohamed (voce), Mohamed (alle percussioni) e Mohamed (alla chitarra), arrivati ​​in Italia due anni fa dopo viaggi drammatici nel Mediterraneo. Traversate su barconi sovraccarichi, paura, incertezza. Per uno di loro il ricordo è ancora nitido: un piccolo gozzo di legno, decine di persone a bordo, l'acqua che invade l'imbarcazione, e per fortuna accade a pochi metri dalla riva. Un vissuto che comunque segna per sempre. Oggi quella memoria si trasforma in musica. La band nasce all'interno delle case famiglia della Cooperativa Sociale Fuoriclasse, Onlus fondata da Sossio Fardello che oggi ne è il direttore generale, insieme a Paolo Di Guida, cofondatore e attuale presidente.

Il progetto ideato e diretto dall'educatore musicale Antonello "Lacustika" Romanucci è nato come laboratorio con strumenti semplici - chitarra, percussioni, batteria - poi il percorso si è evoluto in un'esperienza artistica strutturata. Oggi quegli stessi ragazzi salgono su un palco con disciplina, studio, responsabilità. Con la musica come lingua comune. Il repertorio della band unisce brani popolari dei Paesi d'origine a classici italiani come 'L'Italiano' di Toto Cutugno e 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. Nel loro inedito 'Figli del vento' scrivono: "Abbiamo vite in salita, ma vogliamo salire", frase che sintetizza il loro percorso di rinascita attraverso la musica. Alle spalle del gruppo c'è un modello solido di integrazione: la Cooperativa Fuoriclasse, attiva principalmente in Campania, gestisce circa 30 comunità educative e case famiglia per minori italiani e stranieri. Il reclamo - 'Oltre gli sbarchi c'è una famiglia' - racconta una visione precisa: non assistenzialismo ma costruzione di autonomia attraverso accoglienza, formazione scolastica e professionale, inserimento lavorativo e impresa sociale. Le comunità non sono luoghi di attesa, ma spazi di crescita dove si ricostruiscono fiducia, competenze e identità. La musica, in questo contesto, diventa strumento non solo educativo ma terapeutico: un linguaggio universale capace di generare autostima e senso di appartenenza. Prima dell'importante esibizione a Casa Sanremo , un altro passaggio simbolico ha segnato il percorso artistico dei quattro: lo scorso 6 settembre hanno aperto il concerto di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta, sul palco del Liga Stage Rtl 102.5, esibendosi davanti a migliaia di persone. I Faraoni Fuoriclasse, viene spiegato, "rappresentano oggi un esempio concreto di integrazione positiva: non slogan ma impegno quotidiano e futuro da costruire; questi ragazzi dimostrano con tenacia che anche dopo una tempesta si può tornare a scegliere la propria rotta".