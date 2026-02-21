Ascoli tv, Milano-Cortina fa volare Rai2. Stefano De Martino supera ancora Gerry Scotti

Marco Zonetti 21 febbraio 2026 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, L'Eredità - Sfida tra giganti con Marco Liorni raggiungere una media di 2.563.000 spettatori pari al 17.4% di share . Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah conquista invece 2.063.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio su ghiaccio totalizza 2.488.000 spettatori pari al 12.6%.

Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar con Johnny Depp sigla una media di 1.008.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 il film Cattiverie a domicilio segna 803.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero registra 1.147.000 spettatori (8.97%). Su La7 Propaganda Live condotto da Zoro alias Diego Bianchi diverte 880.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Cucine da Incubo intrattiene 295.000 spettatori (1.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza porta a casa 409.000 spettatori con il 2.3%.

Una nuova vita chiude in bellezza: con quanto vince la serata

Su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 4.728.000 affezionati pari al 22.9%; su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.611.000 – 18.1%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie 4.648.000 spettatori pari al 22.7%. Su Rai3, Un Posto al Sole appassiona 1.465.000 spettatori (7.1%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 432.000 spettatori con il 2.1%.

Per l'approfondimento: I Cinque Minuti di Bruno Vespa calamitano una media di 4.018.000 spettatori (20.4%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raggiunge 1.129.000 spettatori (5.7%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raccoglie 993.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 838.000 spettatori pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber segna 1.587.000 spettatori (7.7%).