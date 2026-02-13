Ascolti tv, Don Matteo stravince ancora una volta. Milano-Cortina infiamma l'Auditel

Marco Zonetti 13 febbraio 2026 a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la serie Don Matteo con Raoul Bova conquistare una media di 3.790.000 spettatori pari al 23.2% dominando il prime time, mentre su Canale5 Striscia la Notizia raggiunge una media di 1.733.000 spettatori pari a uno share dell’11.7%. Su Italia1 Mission: Impossibile - Protocollo X con Tom Cruise ha siglato 787.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai2 Milano Cortina 2026 con il pattinaggio su ghiaccio segna 2.413.000 spettatori pari all'11.3%. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari segna 961.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione: 891.000 - 4.1%). Su Tv8 il film Paradiso amaro ha divertito 278.000 spettatori (1.6%) e sul Nove Only Fun – Comico Show ha intrattenuto 578.000 spettatori con il 3.5% (Battute finali: 373.000 - 3.4%).

Per l'approfondimento: su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio totalizza 764.000 spettatori (5.9%), mentre su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli registra una media di 795.000 individui all'ascolto pari al 5.7%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 4.876.000 spettatori (22.6%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.859.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie 4.664.000 spettatori pari al 21.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira 1.503.000 appassionati (7.0%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus registra 381.000 spettatori con l'1.8%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa conquista 3.889.000 spettatori (19.1%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raduna 1.100.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ottiene1.020.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 773.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.572.000 spettatori (7.4%).