C'è posta per te leader in prima serata, tallonato da The Voice Kids. De Martino supera Gerry Scotti

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.207.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale5 C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi ha vinto con una media di 3.590.000 spettatori e uno share del 23.9%. Su Rai2 per le Olimpiadi Invernali di MIlano-Cortina il Curling ha coinvolto 1.989.000 spettatori pari al 10.7% e il Pattinaggio Artistico 2.088.000 pari al 12.0%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini conquista 1.215.000 spettatori e il 6.6% nella prima parte e 580.000 spettatori con il 3.8% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora.

Su Rai3, La Città Ideale con Massimiliano Ossini sigla 571.000 spettatori e il 3.5%. Su Italia1 il film Una notte al museo 2 con Ben Stiller diverte 757.000 individui all'ascolto (4.4%), su Rete4 il film Miami Supercops con Bud Spencer e Terence Hill totalizza 506.000 spettatori (3.0%). Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese soddisfano 247.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ottiene 269.000 spettatori con il 2.3%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino segna una media di 4.172.000 spettatori (22.5%), mentre su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna raggiungono 4.010.000 spettatori e il 21.5% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.240.000 - 17.9%). Per l'approfondimento: su Rai3 La Confessione con Peter Gomez ottiene 770.000 spettatori con il 4.2% e 605.000 spettatori con il 3.2% ne La Confessione Finale; su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra segna 873.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 672.000 spettatori (3.6%) nella seconda.