Ascolti tv, Luisa Ranieri domina la serata. Riparte bene Giorgino, chi vince tra Giletti e Porro

Marco Zonetti 03 febbraio 2026

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 l'ultima puntata della prima stagione della serie La preside, con Luisa Ranieri, conquistare una media di 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha siglato invece 2.623.000 spettatori con uno share del 20.6%. Su Rai2, il film John Wick 3 - Parabellum con Keanu Reeves registra una media di 442.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 il film Taken - La vendetta con Liam Neeson ha segnato 1.014.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 379.000 spettatori (2.3%) e sul Nove il film Alive - I sopravvissuti delle Ande calamita una media di 221.000 individui all'ascolto con l'1.5%.

Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti totalizza 1.012.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione: 863.000 - 4.1%). Su Rete4, Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro totalizza 700.000 spettatori pari al 5.3% (presentazione: 745.000 - 3.5%); su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias raccoglie invece 825.000 spettatori e il 4.2%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 5.261.000 spettatori (24.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.157.000 – 20.1%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna totalizzano 5.367.000 spettatori pari al 25.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.424.000 irriducibili (6.7%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ottiene 526.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa raccoglie 4.299.000 spettatori (21.1%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti è visto da 418.000 spettatori pari all'1.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.197.000 spettatori (5.8%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio registra 1.000.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 745.000 pari al 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla 1.773.000 spettatori (8.3%). In seconda serata su Rai1, riparte bene XXI Secolo - Quando il presente diventa futuro di Francesco Giorgino, che totalizza il 13.1% con 1.291.000 spettatori nella prima parte e il 7.7% pari al 7.7% nella seconda parte dopo la mezzanotte.